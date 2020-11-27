"إخناتون.. غبار النور" لوليد عوني على مسرح الكبير بدار الأوبرا الأحد

يعود الفنان العربي الكبير وليد عوني إلى دار الأوبرا المصرية بعرض "إخناتون.. غبار النور"، والذي يعاد تقديمه على خشبة المسرح الكبير في الثامنة مساء الأحد المقبل مع أبطال فرقة الرقص المسرحي الحديث.

تدور الفكرة الأساسية حول (التعصب) كحالة سلبية تدمر الإنسانية، في إطار مسرحي راقص من خلال الفرعون صاحب مبدأ توحيد الآلهة في مصر القديمة، مؤكدا على الإصلاحات التي قام بها في مدينته "تل العمارنة"، وفك رموز الحالة الفكرية التي تجلى بها مستخدما حكمته للوصول إلى النور، والذى يتحول إلى غبار بعد دمار تلك المدينة في صراع متعصب مع الكهنة ورجال الدين، معلنا أن التعصب يدمر الشعوب.

يذكر أن آخر أعمال عوني كان بعنوان "دموع حديد" والذي تناول حياة المعمارية العربية الراحلة زها حديد، ومن أشهر أعماله الأخرى "شهرزاد كورساكوف، "صحراء شادي عبد السلام"، "سقوط إيكاروس"، "أسرار سمرقند" و"محمود مختار ورياح الخماسين"، بالإضافة إلى إخراج العديد من المناسبات القومية والحفلات الدولية أهمها: افتتاح ترميم تمثال أبو الهول، افتتاح مكتبة الإسكندرية ودورة الألعاب 2005.

ويعد وليد عوني اللبناني الأصل، هو المؤسس والأب الروحي لفرقة الرقص المسرحي الحديث، وهى الأولى من نوعها في الوطن العربي إذ أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناول موضوعات متخصصة في الفنون والحضارة المصرية

والعربية وغيرها، كما أسس مع صندوق التنمية الثقافية مدرسة لتعليم فنون الرقص المسرحي الحديث بمركز الإبداع الفني عند إنشائه عام 2001، كما أسس أول مهرجان دولي للرقص الحديث عام 2009.حصل عوني على العديد من التكريمات منها: الوسام الياباني للفنون، وسام الشرف برتبة فارس من الجمهورية اللبنانية ووسام الفن والأدب الفرنسي، كما سجل اسمه في الموسوعة الأمريكية العالمية لفنون الرقص باعتباره أحد أهم مؤسسي حركة الرقص المعاصر في مصر والعالم العربي، مع محمود رضا وعبد المنعم كامل.يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993، وقدمت 26 عرضا وشاركت في الكثير من المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية وسافرت إلى معظم الدول الأوروبية وأمريكا والصين وكوريا والدول العربية وقدمت عروضها على أكبر وأهم المسارح والأوبرات الدولية منها: أوبرا فرانكفورت، أوبرا بكين وأوبرا كوريجنانو بإيطاليا.