أمسية صوفية لفريق الحضرة على مسرح الجمهورية 12 ديسمبر

ينظم مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية أمسية صوفية تشمل إنشاد وابتهالات لفرقة"الحضرة" للإنشاد الصوفي في 12 ديسمبر القادم.

وتشدو الفرقة بقيادة مؤسسها نور ناجح, بمجموعة من القصائد والتواشيح التي اشتهرت بها في كل حفلاتها لكبار مشايخ الصوفية, أمثال محيي الدين بن عربي,

والحلاج، والسيدة رابعة العدوية، ومن المعاصرين أحمد الشافعي, والشيخ صالح الجعفري وغيرهم.ومن أبرز ما ستقدمه في الحفل "سبحانك ربي" و"قمر سيدنا النبي" و"مدد يا سيدة" و"أيها العاشق" و"إيه العمل" و"حلفت بسرك الأسمى يمينا" و"صل على المدثر" و"إننا فقراء".مجموعة "الحضرة" هي أول فرقة مستقلة تعتمد على الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات والإنشاد الديني والذي عاد وبقوة في الآونة الأخيرة.وتتكون الفرقة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية الذين يقدمون الحالة الروحانية للحضرات المصرية بشتى طرقها من خلال الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح.