بالفيديو: في 10 ثوان… هدم 144 طابقاً في أبوظبي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 05:16 مساءً - منذ 3 ساعات

نفذت شركة “مدن” العقارية في الإمارات، عملية هدم أبراج ميناء بلازا في منطقة ميناء زايد في أبوظبي، خلال عشر ثوان فقط، وذلك بالتعاون مع شركة رائدة في مجال الهدم بالمتفجرات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، تم هدم الأبراج المؤلفة بمجموعها من 144 طابقا في 10 ثوان فحسب، باستخدام تقنية المتفجرات الثابتة ذات الجودة الفائقة وسجل أمان على أعلى مستوى، وفق معايير السلامة الدولية.

ويكمن الهدف من وراء عملية الهدم في إنشاء وجهة سياحية جديدة في العاصمة الإماراتية، تجذب كلا من السكان والزوار على حد سواء.