زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب غربي تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضرب زلزال ولاية ملاطية غربي تركيا، الجمعة، وبلغت قوته 4.7 درجة على مقياس "ريختر".
جاء ذلك بحسب ما ذكرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، على موقعها الإلكتروني، وتابعته ”الخليج 365”.
وأوضح البيان أن الزلزال وقع في ولاية ملاطية، على عمق 6.94 كم، وأن العديد من الولايات الأخرى شعرت به كشانلي أورفا، وغازي عينتاب، وآديامان.
وأشار البيان إلى أن الهزات الارتدادية تتواصل في المنطقة، فيما لم يصدر أي بيان عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جرّاء الزلزال.
جدير بالذكر أن ولاية إزمير التركية كانت قد شهدت زلزالًا بقوة 6.6 درجة مطلع نوفمبر/تشرين ثان الجاري، خلّف أكثر من 100 قتيل، وإصابة أكثر من ألف آخرين، بحسب آخر إحصائيات رسمية.
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