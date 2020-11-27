شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاى كوستر يؤكد انتهاء تصوير فيلمه الجديد The Silencing بصورة للبوستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم العالمي نيكولاي كوستر فالداو، صاحب شخصية جايمي لانيستر في سلسلة Game of thrones، على تأجيل عرض فيلمه الجديد The Silencing، حيث نشر صورة للبوستر الرسمي له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليعلن تأجيل الفيلم الجديد بدون أي أسباب.

الفيلم الجديد The Silencing، تدور قصته حول صياد يلعب دوره كوستر فالداو، يقبض وتعقب قاتل ربما يكون قد اختطف ابنته منذ خمس سنوات، لتتوالي المفاجآت والصدمات بينهما، حيث يتم تصوير أغلبية الفيلم داخل الغابات.

وكان قد وجه السير جايمي لانيستر الهجوم والانتقاد للنجمة العالمية إميليا كلارك صاحبة شخصية دينيريس تايجريان من في مواسمها الأولى بالمسلسل، وفقاً لتصريحاته لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وقال: "كانت قاسية ومهينة ولم انظر اليها على أنها تجسد المساواة، وبالرغم من علمها بمشهد الاغتصاب في الموسم الأول إلا انها كانت تظهر بشكل مخالف للحبكة الدرامية".

وواصل كوستر فالداو صاحب الـ 50 عاماً، هجومه وانتقاده لشخصية دينيريس تايجريان في الموسم الأول، واصفاً إياها بغير السوية في التمثيل، مقارناً اداءها بإداء النجمة العالمية لينا هايدي التي جسدت شخصية سيرسي لانيستر شقيقت، والتي وصفها بأنها قامت بالصعود الى قمة التمثيل في مواسمها الأخيرة بعد ظهورها بشكل بطىء في المواسم الأولى، وتأتي تلك الانتقادات بعد ان اقترب نيكولاي من التوقيع على عريضة إعادة تصوير الموسم الأخير الذي لقي انتقادات كبيرة من قبل الجمهور.