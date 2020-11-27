شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية الكبيرة إيناس جوهر وسبب نقلها للرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أبو الدهب مؤسس إحدى أكاديميات الإعلام التى تحاضر بها الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر تفاصيل مرضها ونقلها إلى الرعاية المركزة قائلا :"تعبت جدا خلال الفترة الأخيرة وظلت لمدة أسبوع فى بيتها وعندما حضرت أمس للأكاديمية وكانت تدرس فنون العمل الإذاعى للطلبة لم تستطع الوقوف فنقلناها على المستشفى ونقلت فورا للرعاية المركزة نظرا لنقص الهيموجلوبين الذى وصل لـ4 وتم نقل كيسين دم بالأمس واليوم، سوف يتم نقل كيس آخر حتي ترتفع نسبة الهيموجلوبين إلى رقم 10 وبعدها سوف يتم عمل فحوصات لمعرفة سبب نقص الهيموجلوبين".

وأضاف: "نحن حاليا جميعا معها في المستشفى أنا وكل الطلبة التي تقوم بالتدريس لهم والحمد لله حالتها في تحسن".

الإعلامية الكبيرة إيناس ‏جوهر واحدة من رموز إذاعة الشرق الأوسط خاصة والإذاعة المصرية عامة، وهى صاحبة الجملة الأشهر فى تاريخ الإذاعة لشاعر الرباعيات ‏صلاح جاهين: "غمض عنيك وامشى بخفة ودلع الدنيا هى الشابة ‏وأنت الجدع" تلك الجملة التى كنا نسمعها كل صباح وقت أن كانت ‏الإذاعة المصرية تعيش أزهى عصورها.

أجريت إيناس جوهر خلال مشوارها الإذاعى حوارات كثيرة مع كبار ‏نجوم الفن والأدب أبرزهم الأديب نجيب محفوظ صاحب نوبل، ‏والشاعر الكبير نزار قبانى، والكاتب الكبير أنيس منصور، كما ‏انفردت بحوار مع أيقونة الكوميديا الفنان العالمى شارلى شابلن.