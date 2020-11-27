شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة آل باتشينو فى Godfather تكشف عن مفاجآت بعد ثلاثة عقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من ثلاثة عقود مرت على عرض الجزء الثالث والأخير من السلسلة الأسطورية The Godfather، التى نجحت فى التربع على عرش الأفضل فى تاريخ السينما طوال التاريخ، خرجت النجمة العالمية ديان كيتون - التى جسدت شخصية "كاى" حبيبة مايكل كورليونى الذى جسده النجم العالمى آل باتشنو بتصريحات تحمل العديد من المفاجئات.

وقالت كيتون فى تصريحات نقلتها صحيفة فاريتى "لقد كانت واحدة من أفضل لحظات حياتي مشاهدة الفيلم الأخير من السلسلة، بالنسبة لى كان حلمًا تحقق، رأيت الفيلم من منظور مختلف تمامًا، عندما رأيت ذلك كان الأمر مختلف للغاية، وبالرغم من التعليقات التى لم تكن جيدة من قبل النقاد، إلا أن فرانسيس أعاد هيكلة البداية والنهاية، والتي من وجهه نظري نجحت بشكل كبير".



ديان كيتون

وأضافت كيتون "لا أعرف لماذا لم يقدر الناس الجزء الثالث مثل الأجزاء الأولى، كنت مثل هؤلاء الذين رفضوا الفيلم فى البداية، لكننى فكرت ونال إعجابى بعد ذلك، وأصبحت مشاهدته هى أفضل لحظات حياتى".

وفى سياق آخر، أعلنت شركة Universal عن بدء عملها على نسخة جديدة من فيلم الأكشن " Scarface"، الذى قام ببطولته النجم العالمى آل باتشينو فى 1 ديسمبر من عام 1983، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع "variety"، على أن يقوم الشقيقين "كوين"، بـ كتابة العمل الجديد، مستوحاة من مسودات قام كل من Gareth Dunnet-Alcocer و Jonathan Herman و Paul Attanasio، بـ كتابتها.