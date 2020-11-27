شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يدعو لنبذ التعصب قبل نهائى أفريقيا: زمالك أو أهلى يعنى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان والمطرب تامر حسنى، بنبذ التعصب والخلافات بين جماهير الأهلى والزمالك، وذلك قبل ساعات قليلة من لقاء الحلم الأفريقى فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين قطبى الكرة المصرية، قائلا: "زمالك أو أهلى يعنى مصر، والدنيا كلها بتتفرج النهاردة على أولاد مصر، وبعون الله هنرفع راس مصر لإن النتيجة أياً كانت فهى مصرية".

وكتب تامر، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "رأيى الشخصى المُتواضع، مهما اتكلمنا كلنا فى الروح الرياضية الجميلة فى كرة القدم مش هيكون كلامنا مؤثر زى أصحاب الرياضه نفسها، يعنى لو صداقتهم الطيبة تبان فى العلن من خلال بوستات فيها سلام بين اللاعبين، هتخليهم ينقلوا الروح السلمية دى للناس ولكُل الجماهير، ولو أثناء المباراة حد خبط حد يعتذر له و يطّمن عليه، الناس فوراً هتفرح بالروح دى والروح دى هتنتقل للبيوت وللجماهير ومش هيكون فى أى نزاعات، ولو المباراه خلصت و كل لاعب جرى حضن لاعب من الفريق التانى فعلاً هيخلوا الناس فى البيوت و كل مكان فى نفس حالة السلم اللى هيصدروها ، حتى لو إدارة كل نادى ألزمت كل فريق بالروح دى إجبارى لإن ولادنا يستاهلوا إنهم مايكرهوش بعض ولا يتخانقوا بسبب رياضه المفروض إنها بتجمع الناس".

وأضاف تامر: "مش منطقى برضو كل ماتش الناس تحس إن فى حرب هتحصل!! وبين مين!! أهم وأعرق الأندية المصرية اللى مشرفينا فى كل الدنيا، يا رب كل الخير ليهم ولأولادنا وللجماهير العظيمة المخلصة".





ويلتقى عملاقا القاهرة الزمالك والأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى فى ختام بطولة دورى الأبطال 2019 / 2020، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يجمع فيها نهائى دورى الأبطال بين فريقين من نفس البلد مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أى دولة أفريقية أخرى.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذى حرم القطبين من 6 لاعبين، إذ يغيب عن الأهلى الثلاثى اليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدى "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات فى حيرة كلاً من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى والبرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك.

فى المعسكر الأحمر، حاول موسيمانى طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التى ظهرت فى أداء لاعبيه فى المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة فى الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة، كما تحدث موسيمانى مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الاحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفنى للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثى القوى هجومياً مصطفى محمد وبن شرقى وأحمد سيد زيزو.

ويعول المدرب الجنوب أفريقى على خبرات بعض لاعبيه المؤثرين ويأتى فى مقدمتهم، على معلول وأجاى ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومن خلفهم الحارس الدولى محمد الشناوى.