نانسي عجرم تهنئ منتخب لبنان لكرة السلة بعد فوزه على الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

هنأت الفنانة نانسي عجرم، منتخب لبنان لكرة السلة بعد فوزه اليوم الجمعة، على منتخب الهند في مشواره بتصفيات كأس آسيا، كما حرصت على دعمه في ظل الظروف التي تمر بها لبنان.

وكتبت نانسي، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏رغم كل شيء صعب عم نعيشوا.. منتخب لبنان لكرة السلة عم يخلينا نتأكد بعد أكتر إنه نحن شعب قادر وقوي.. مبروك الفوز بمباراة اليوم لتصفيات كأس آسيا يا أبطال.. قلوبنا معكم بالمباريات الجاية".

يذكر أن منتخب لبنان لكرة السلة، حقق فوزا كبيرا على المنتخب الهندي بنتيجة (115-60)، ضمن تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للرجال لكرة السلة.