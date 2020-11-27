دعوات لنبذ التعصب.. كيف ساند النجوم فريقهم قبل مباراة الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قبل ساعات من انطلاق نهائي القرن المرتقب بين الأهلي والزمالك في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في نهائي مصري للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء والأول بين فريقين من نفس البلد، حرص عدد من النجوم على التعليق على هذا الحدث وتشجيع فريقهم المُفضل.

ونستعرض في السطور التالية كيف ساند الفنانون فريقهم المفضل قبل مباراة القمة:

أحمد العوضي

علق الفنان أحمد العوضي على مباراة القمة المقرر إقامتها اليوم بين الأهلي والزمالك، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "إن شاء الله الزمالك يعمل ماتش قوي جدا جدا يفتخر بيه كل عشاق الزمالك، وإن شاء الله الأهلي ياخد الكاس ويفتخر بيه كل عشاق الأهلي. إن شاء الله ماتش جامد".

رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف نشرت فيديو لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترقص على نغمات أغنية للفنان سعد الصغير، وترتدي قميص الأهلي وتحمل علم الفريق، وعلقت: "التالتة شمال بتهز جبال، وبأعلى صوت دايما نشجع الأبطال، الأهلي بطل أفريقيا بإذن الله شجعوا الأحمر".

https://www.instagram.com/p/CIDbyjyJgD7/?utm_source=ig_embed

إيهاب فهمي

وجه الفنان إيهاب فهمي رسالة الي مشجعي الأهلي والزمالك قبل مباراة نهائي إفريقيا، وقال عبر "فيسبوك": "مصر أهم منا جميعا من الأهلي والزمالك شجع فريقك لو فاز افرح لو اتهزم دايما شجعه لحد ما ينتصر، في النهاية هو ماتش كرة ليس اكثر، الوطن أهم اوعى حد ياخدك لفتنة تحت بند أنا فرحان أو زعلان، تحيا مصر بنا جميعا بإذن الله ماتش رائع من الفريقين وكله مكتوب عند الله".

يوسف الشريف

أما الفنان يوسف الشريف، فحرص على توجيه رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك، عبر "تويتر"، قائلًا: "أيا كانت النتيجة ألف مبروك لمصر البطولة وإن شاء الله الاهلي والزمالك يقدموا مباراة تليق باسم مصر.. البطولة لمصر لا للتعصب".

منة فضالي

أحمد فهمي

ونشر الفنان أحمد فهمي فيديو لجماهير النادي الأهلي خلال هتافه في إحدى المباريات، وعلق عبر "فيسبوك"، قائلًا: "إحنا الأهلي".

صلاح عبدالله

أما الفنان صلاح عبدالله فنشر صورة عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "الأهلاوية يتمنوها التاسعة والزملكاوية يتمنوها السادسة، ومصر تتمناها مباراة رائعة لعبا وسلوكا بروح رياضية عالية بين الطرفين والجمهورين وجمعة مباركة على كل المصريين الطيبين وصباح الخير".

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة، ويحلم الزمالك باستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عنه منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى عام 2002.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.