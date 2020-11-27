فيديو وصور| ماذا فعل تامر حسني في منزل الطفل الذي تمنى مقابلته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

لبى الفنان تامر حسني دعوة طفل طلب أن يراه في أي مكان لمدة 5 دقائق، وبدلًا من أن يتقابلا قرر حسني الذهاب لمنزل الطفل ومفاجأته وقضاء وقت مميز معه.

بدأت القصة بحسب ما روتها والدة الطفل "يوسف"، عبر حسابها بـ"فيسبوك"، إنها طلبت من إحدى صديقاتها التواصل مع الفنان الكبير ونقل رسالة له من الطفل الذي يحبه كثيرًا، وقالت إنها تواصلت مع صديقتها وطلبت منها أن توصل لتامر حسني أن ابنها يحبه ويتمنى لو يراه لمدة 5 دقائق وأنها مستعدة أن تذهب له إلى أي مكان.

وأضافت أنها فوجئت بصديقتها وتامر حسني في زيارة خاصة بمنزلها، موضحة أنه جلس مع ابنها وأمضى وقتا ممتعا معه، متمنية أن يتعلم منه الجميع، ووجهت له الشكر على تحقيق أمنية ابنها.

وبحسب ما ظهر في الفيديو الذي نشره تامر حسني، فإن الطفل كان في حالة ذهول عندما رآه أمام عينه ودخل في حالة عدم تصديق، وهو ما جعل تامر حسني يحتضنه ويردد "أصحى يا يوسف".