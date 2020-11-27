تراند اليوم : "عبد الحليم وسعاد حسني وداليدا".. سمير صبري يكشف المستور

ويحكي سمير صبري في في مذكراته "حكايات العمر كله" الصادرة حديثا عن الدار المصرية اللبنانية، علاقته مع العندليب الأسمر، والذي يأخذه معه إلى ستديو مصر حيث كان يصور فيلمه الشهير "حكاية حب".
كما يروي الكتاب الكثير من المصادفات التي غيرت حياته وأسرار زواجه الذي أخفاه عن عائلته وعن ابنه الذي تركه يعيش في إنجلترا وعن قصص حبه لـ3 نجمات، لم يذكر أسماءهن في الكتاب.
الكتاب تناول الجدل حول قصص زواج أم كلثوم التي يراها خطا أحمر، ويؤكد أن عبد الحليم كان يموت من الغيرة على سعاد حسني ويبحث عنها كل ليلة في سهرات نجوم المجتمع.
وأقسم أن سعاد حسني لم تمت منتحرة ، حيث يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها وكيف كانت ترفض الحياة من أموال الأثرياء العرب.
يتناول الكتاب أيضا كواليس حواره مع داليدا في القاهرة، وعلاقتها ببيتها وجيرانها في شبرا، ومدى غرامها بمظاهر الحياة الشعبية في مصر، ووقائع طريفة مع الفنانة الراحلة.