تراند اليوم : فنانة شهيرة تطلب من خطيبها " قبر" شبكة خطوبتها

وأضافت بشرى أن ھذا الطلب غريب لكنه یحمل في مجمله مضمون التفكیر في الآخرة كما یفكر الإنسان في الدنیا.
وتابعت: إن ھذا لا یعد نظرة تشاؤمیة من وجھة نظرھا ولكنھا ترى أنه لابد أن یولي الإنسان اھتماما لشأن آخرته فمثلما یھتم بشراء سیارة أو منزل جدید.
وأشارت بشرى في حديثها :" أنا طلبت الدار الآخرة لأن نفسي أكمل معاه مشوار حياتي للآخر ونفضل مع بعض لحد اليوم اللي يا هو يودعني يا أنا أودعه".
وفي حديثها عن فارق العمر بینھما، قالت: إن ما أشيع أنها أكبر منه بست سنوات غیر صحیح، مؤكدة أنھما في عمر واحد.
وكان سالم هيكل كان قد فاجئ الفنانة بشرى بعرض خاتم الخطوبة عليها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.