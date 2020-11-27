غداً.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم روائع "بيتهوفن" بالأوبرا

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلاً موسيقياً، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وبمشاركة عازف الڤيولينه الدكتور حسن شرارة، وذلك في الثامنة مساء غدا السبت على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفل، تقديم “كونشيرتو الڤيولينة، السيمفونية الثالثة للمؤلف الألماني الشهير بيتهوفن وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بعام بيتهوڤن إلى جانب السيمفونية السابعة لـ”دڤوراك” .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعتبر الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ، ومنذ هذا التاريخ يسهم

في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضا عهد على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين، وأتاح لهم الإعلان عن أنفسهم.

أمسية شعرية غنائية

من جهة أخرى، نظمت دار الأوبرا المصرية، في إطار نشاطها الثقافي والفكري،أمسية شعرية غنائية للشاعر عبدالله حسن على المسرح الصغير منذ أيام قليلة.

وتضمنت الأمسية مختارات من القصائد الشعرية الشهيرة التي قدمها في مسيرته

الفنية منها:”احترامي ، حوار مع طبيب نفسي ، هتبكي عليا ، صباح النصر ، أخر رسالة ، عزيزي أنا ، أنا اتربيت ،أملكيني ، اللي مقالتهوش أمي ليا” وغيرها من القصائد ،ويتخللها فقرة غنائية لفرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو محمد عبد الستار .يذكر أن الشاعر عبد الله حسن من مواليد عام 1985 بمدينة طنطا وقد اشتهر عام 2012 بأداء الشعر السياسي وقدم العديد من القصائد الشعرية التي لقيت نجاحا جماهيريا واسعا كما كرمته الدولة على قصيدتي نفس ابقي ضابط عام 2014 واحترامي عام 2015 بالإضافة إلى مشاركته في العديد من البرامج التليفزيونية الشهيرة .