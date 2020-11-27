قبل إنطلاق المباراة.. منة فضالي: الأهلي ربنا معاكم

كشفت الفنانة منة فضالي عن تشجيعها لفريق النادي الأهلي في مباراة اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت منة عبر حسابها صورة ترتدي خلالها تي شيرت منتخب مصر، وعلقت عليها قائلة : "ربنا معاكم الأهلي مصر".

يشار إلى أن تقام مباراة الأهلى والزمالك في تمام الساعة

التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، لحسم بطل النسخة الحالية، والمتوج باللقب الأفريقي فى مباراة تاريخية بين الفريقين لأول مرة فى القارة الأفريقية.

يذكر أن أخرأعمال الفنانة منة فضالي فيلم "زنزانة 7" وشاركها البطولة كل من

أحمد التهامى، عبير صبري، مدحت تيخا، مايا نصري، ‏إيهاب فهمي، أيمن كشك، إيمي إسلام، تأليف حسام موسى، و‏إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه حول حربي يقضي فترة عقوبة بالسجن، نتيجة ﻷزمة تعرض لها بسبب حبيبته شجن، وهناك يتعرف على منصور، وتنشأ بينهما صداقة قوية، وعندما يخرجان من السجن يصبحان اسمان قويان في عالم الجريمة، يتمكن أحد المنافسين الإيقاع بينهما، وينشأ صراع بينهما، وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب.