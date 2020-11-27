كشفت الفنانة منة فضالي عن تشجيعها لفريق النادي الأهلي في مباراة اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ونشرت منة عبر حسابها صورة ترتدي خلالها تي شيرت منتخب مصر، وعلقت عليها قائلة : "ربنا معاكم الأهلي مصر".
يشار إلى أن تقام مباراة الأهلى والزمالك في تمام الساعةالتاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، لحسم بطل النسخة الحالية، والمتوج باللقب الأفريقي فى مباراة تاريخية بين الفريقين لأول مرة فى القارة الأفريقية.
يذكر أن أخرأعمال الفنانة منة فضالي فيلم "زنزانة 7" وشاركها البطولة كل منأحمد التهامى، عبير صبري، مدحت تيخا، مايا نصري، إيهاب فهمي، أيمن كشك، إيمي إسلام، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.
وتدور أحداثه حول حربي يقضي فترة عقوبة بالسجن، نتيجة ﻷزمة تعرض لها بسبب حبيبته شجن، وهناك يتعرف على منصور، وتنشأ بينهما صداقة قوية، وعندما يخرجان من السجن يصبحان اسمان قويان في عالم الجريمة، يتمكن أحد المنافسين الإيقاع بينهما، وينشأ صراع بينهما، وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل إنطلاق المباراة.. منة فضالي: الأهلي ربنا معاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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