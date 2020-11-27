قبل إنطلاق المباراة.. دينا فؤاد: الأهلي وبس

كشفت الفنانة دينا فؤاد عن تشجيعها لفريق النادي الأهلي في مباراة اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت دينا صورة ترتدي خلالها تي شيرت منتخب مصر، وعلقت عليها قائلة : "الأهلي وبس وعارفه انه تيشرت منتخب".

يشار إلى أن تقام مباراة الأهلى والزمالك في تمام الساعة

التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، لحسم بطل النسخة الحالية، والمتوج باللقب الأفريقي فى مباراة تاريخية بين الفريقين لأول مرة فى القارة الأفريقية.

يذكر أن أخرأعمال الفنانة دينا فؤاد مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي،

أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، سارة عادل، ضياء عبدالخالق، إسلام حافظ، عابد عناني، والعديد من نجوم الشرف أبرزهم إيهاب فهمي، إياد نصار، ماجد المصري، اسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، عمرو سعد، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.