الفنانون يدعمون سوزان نجم الدين بعد وفاة زوجها وفشلها في السفر لوداعه

بعد إعلان الفنانة السورية سوزان نجم الدين خبر وفاة زوجها رجل الأعمال سراج الدين الاتاسي بالولايات المتحدة الأمريكية، مطالبة من الجميع الدعاء له، وجه عدد كبير من مشاهير الوطن العربي رسائل الدعم والتعازي لها، وتحولت صفحاتها بمنصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء.

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وعلق المشاهير على الصورة التي نشرتها نجم الدين مع زوجها الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة، وان يسكنه الله فسيح جناته، وكتب الإعلامي مصطفى الاغا:"عظم الله اجرك.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وعلقت الفنانة والإعلامية اليمنية أروى:"العوض بسلامتك حبيبتي.. الله يرحمه ويدخله فسيح جناته و يصبر قلبك انتي و اولادك يارب".

وأضاف الفنان المصري الكوميدي هاني رمزي:" البقاء والدوام لله وربنا يعزيكم ويصبركم يارب"، وأضافت الفنانة

المصرية الكبيرة نادية الجندي:" البقاء لله خالص التعازي حبيبتي ربنا يرحمه".

وقال المطرب اللبناني راغب علامة:"تعازينا الحارة يا حبيبة القلب، رحمة الله عليه.. أنّا لله وأنّا إليه راجعون البقاء لله"، وبالدعاء كتبت الفنانة الأردنية صفاء سلطان:" رحمة الله عليه والله يكون مع اولادكن ويجمعك فيهن عن قريب ياارب ... ويصبر قلبكن".

كما شاركت الفنانة اللبنانية أمل حجازي في دفتر العزاء ونشرت عبر صفحتها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":"إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويصبركم"، ونشرت الفنانة السورية جومانا مراد:" الله يرحمه يا حبيبتي والبقاء لله"، وكتبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد:"عظم الله اجرك حبيبتي والبقاء لله"، ونعت الإعلامية السعودية لجين عمران الراحل وقالت:"الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته والبقية في حياتك حبيبتي".

يذكر أن سوزان نجم الدين تزوجت من سراج الدين الأتاسي عام 1995، وأنجبت منه 4 أبناء هم: سهير وسارة وحيان وحازم، وودعته مساء أمس بكلمات مؤثرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي معبرة عن حزنها العميق لفراقه لها بشكل أبدي بعد ان فرقتهم ظروف الحياة بشكل إجباري اثر قرار الرئيس الأمريكي السابق بعدم السماح لدخول اللاجئين السوريين للولايات المتحدة الأمريكية أو الخروج منها وقالت:"اصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين..مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا..ومرة يغلبنا القدر.. ليفرقنا".

وتابعت:"فقدت اليوم ..نصفي الآخر وأبو أولادي.. زوجي الحبيب الطيب الحنون الراقي...*سراج الدين الأتاسي* ليكون الفراق الأبدي أصعب و أوجع وأعمق جرحًا..رحمك الله ياأب الغوالي..وأسكنك فسيح جنانه..ارجو الدعاء وقراءة الفاتحة..إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافة الأية القرآنية من سورة الفجر"*بسم الله الرحمن الرحيم*"يا أيتها النفس المطمئنة.. ارجعي الى ربك راضية مرضية.. فادخلي في عبادي و ادخلي في جنتي" صدق الله العظيم".