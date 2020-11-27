المولوية المصرية وعامر التوني ضيوف الحكمة فى ساقية الصاوي

استضافت ساقية عبدالمنعم الصاوي المنشد عامر التوني ومولويته المصرية، أمس الخميس، على مسرح الحكمة، وذلك بحضور محبى المولوية المصرية وعروضها مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وقدم "التوني" مجموعة متنوعة من الأناشيد والقصائد منها " إلى محياك، سلام على كف الحبيب، يا مليحًا، أنا يا سيدى عند طبيب، روحى

براح"، بالإضافة إلى الأناشيد المعروفة وسط محبيه مثل عينى لغير جمالكم ولا ذنب للعاشقين وهامت الأرواح، وقد صاحب الأغنيات أداء التنورة التى عبرت بشكل كبير عن الصوفية والتوحد مع الله.

وتعد المولوية المصرية من الضيوف الأساسية فى ساقية عبدالمنعم

الصاوي، تقام حفلاتهم فى الساقية بشكل دوري، ويتهافت الجمهور على حضور حفلاتهم مؤكدين بذلك أن هذا النوع من الفن الذى يخاطب الروح والوجدان أصبح له معجبيه من مختلف الأعمار.

وكانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.