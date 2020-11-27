شكرا لقرائتكم خبر عن شكلها متغيرش.. الخليج 365 ينشر صورا جديدة للفنانة كريمان بالحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختصت الفنانة المعتزلة كريمان ”الخليج 365” بصور جديدة بعد غيابها عن الأنظار لأكثر من 55 عاما منذ اعتزالها عام 1965، وتظهر الفنانة الكبيرة خلال هذه الصور مرتدية الحجاب وهى تحتفظ بجمالها وإشراقة وجهها وابتسامتها المميزة رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة.

ونفت الفنانة المعتزلة كريمان أى صلة لها بالصورة التى تتداولها العديد من المواقع على أنها صورتها، مؤكدة أن صورتها الحقيقية هى التى نشرها موقع الخليج 365 مؤخراَ.

وقالت الفنانة الكبيرة التى اختفت عن الأنظار بعد اعتزالها منذ 55 عاماً فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه منذ سنوات يتم تداول صورة سيدة مسنة على أنها صورتها، مؤكدة أن أحفادها ومنهم طبيبة صيدلانية بحثت لتعرف أصل هذه الصورة، ووجدتها تخص مذيعة جزائرية شهيرة اعتزلت منذ سنوات.

وكان ”الخليج 365” انفرد منذ أيام بنشر صور وتصريحات حصرية من الفنانة المعتزلة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل خلال فترة الخمسينيات إلى منتصف الستينيات والتى اعتزلت وغابت عن الأضواء منذ أكثر من 55 عاما بعد اعتزالها عام 1965.

حصلت الفنانة كريمان على البطولة فى أول أدوارها وذلك بعدما فازت فى مسابقة أجرتها الفنانة والمنتجة أسيا لاختيار بطلة لفيلمها الشهير الحموات الفاتنات ، لتكون النجمة الجميلة بطلة للفيلم مع أول ظهور لها على الشاشة أمام كمال الشناوى ومارى منيب وميمى شكيب، كما شاركت كريمان فى أفلام " الفانوس السحرى" مع اسماعيل ياسين" وأصبحت بطلة لفرقته المسرحية لمدة 3 سنوات وشاركت فى العديد من المسرحيات.

ومن أشهر أدوار الفنانة كريمان التى عرفها الجمهور دورها فى فيلم "تمر حنة" حيث ققامت بدور الفتاة الغنية التى تحاول أن تفرق بين تمر حنة وحبيبها، وكانت نعيمة عاطف تناديها فى الفيلم بكلمة " ياماسخة"، كما كان من أشهر أدوارها "سلوى" فى فيلم سكر هانم و"عايدة" فى فيلم مراتى مدير عام.

