شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور "la casa de papel" فى يوم المعلم بإسبانيا: كنت متمردا عليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الإسبانى الفارو مورتي الشهير بالبروفيسور، على الاحتفال بيوم المعلم فى إسبانيا وفقاً لما ذكره بطل سلسلة المسلسل الشهير "la casa de papel" عبر حسابه على إنستجرام، حينما كتب "اليوم هو يوم المعلمين، رغم من أن جهل المراهقين لدينا في بعض الأعمار لا يسمح لنا بتقدير المعلم كما يستحق".

وأضاف "وذلك رغم أن هؤلاء المعلمين يحاولون تقوية هويتنا، إلا أن البعض دوماً ما يحاول أن يبدي ويظهر التمرد أكثر من الاحترام، مثلما كنت في صغري، لكن بحق أقول الآن شكرًا لجميع الذين وجهوا لنا وشجعونا وألهمونا، رغم من أننا لم ندرك ذلك تمامًا في أعمار معينة، يا لها من وظيفة لك! كل إعجابي، من قبل".



الفارو مورتى

وكان خطف النجم الإسباني ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور في مسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel، الأنظار إليه في آخر ظهور له في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، وهو يرتدي الكمامة الطبية تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الجديدة لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر النجم صاحب شخصية البروفيسور، صورته عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يرتدي الكمامة الطبية، ويبدو أنه في مغامرة جديدة من أمام إحدى متاجر الأفلام والكتب في العاصمة الإسبانية.

وأعلنت شبكة نتفليكس مؤخرًا عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española وVivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، وبدأ تصويره فى الثالث من أغسطس الحالى، المسلسل فكرة أليكس بينا.