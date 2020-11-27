كريسى تيجان وكاثرين زيتا جونز وصوفيا فيرجارا يحتفلن بعيد الشكر.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت بعض النجمات على الاحتفال بعيد الشكر بطريقتهن الخاصة، وذلك من خلال السوشيال ميديا وتحديداً موقع إنستجرام، بعدما شاركن متابعيهن أكثر من صورة لهن، مثلما حصل مع نجمات مثل كريسى تيجان التي نشرت صورتها من المطبخ أثناء تحضير الطعام، في حين ظهرت صوفيا فيرجارا من حديقة منزلها، أما كاثرين زيتا جونز فاختارت الاحتفال مع عائلتها حيث ظهر خلال الصورة زوجها النجم مايكل دوجلاس وأبناءهما.

كريسى تيجان فى المطبخ

صوفيا فيرجارا



فيرجارا وتهنئتها

من ناحية أخرى يحتفل الأمريكيون بعيد الشكر سنوياً منذ عام 1789، حيث يتناول الملايين الديوك الرومى فى هذه المناسبة وسط أجواء احتفالية، بدأ الاحتفال بعيد الشكر فى القرن السابع عشر عندما وصل المهاجرون الإنجليز إلى أمريكا حيث واجه بعضهم الهلاك والموت بسبب جهلهم بطرق الزراعة وسبل العيش الأساسية، حيث قرر السكان الأصليون مساعدتهم على تعلم الزراعة والرى واحتفلوا بأول موسم حصاد معاً فى عام 1621.

كان خصص الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية أبراهام لينكولن يوم الخميس الرابع من نوفمبر سنوياً للاحتفال بعيد الشكر، وبدأ تقليد إعفاء ديك رومى من الذبح لأول مرة خلال ولاية الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب ليلة عيد الشكر عام 1989، ومنذ ذلك الوقت بات العفو عن ديك رومى من الذبح تقليد أمريكياً.