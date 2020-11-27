شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين سيف النصر ابتعدت عن التمثيل بسبب وفاة والدتها وأشادت بـ"كلبش 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة شيرين سيف النصر، بعيد ميلادها، اليوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر، والتي اتسمت بجمالها ودلالها وملامحها الأوروبية التي كانت تمتلكها، ورغم أن مشوارها الفني قصير بسب ابتعادها عن التمثيل منذ فترة إلا أنها حققت شهرتها الواسعة لدى المصريين، وأصبحت أيقونة للجمال وفتاة أحلام جيل من الشباب في هذه الفترة، خاصة أنها كانت تمتاز أيضا بأناقتها ما كان يقصر أدوارها على الفتاة الثرية أو من الطبقة المتوسطة لكن كان منا الصعب أن تقدم دور فتاة فقيرة أو فتاة شعبية نسبة لملامحها الأوروبية.





أما سبب ابتعادها عن التمثيل، فقالت في تصريحات سابقة في حوارها مع ”الخليج 365”، بأن وفاة والدتها أثرت فيها كثيرا، ما جعلها طوال السنوات الماضية شبه متوقفة، كما انقطعت علاقتها بالوسط الفني بشكل كبير، بالإضافة إلى اصابتها بنوع من التكاسل ورغبتها في الابتعاد عن الأضواء والشهرة تماما.

وتابعت تلقيت أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل من جديد حيث عرض على مؤخراً فيلم ومسلسلين، لكن بصراحة ما زلت مترددة وأدرس هذا الأمر، لأنني إذا عدت إلى الحياة الفنية مرة أخرى أتمنى أن تكون بشكل يليق بى وبالأعمال السابقة التى قدمتها قبل ابتعادي.





وعن متابعتها للأعمال الفنية قالت، شباب الجيل الحالى متميز بصراحة فيه موهبة وأداء، وكمان لديهم طموحات كبيرة على المستوى الفنى، وده اللى خلى هناك تفاعل كبير من الجمهور مع أعمالهم، ودائما الشباب هم أصحاب الفئة الأكبر من الجمهور.

وأضافت، عجبني جدا مسلسل "نصيبي وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين، فهو موهبة جادة فى الكتابة تناول حكايات كثيرة ومختلفة بشكل واقعى، كمان فى رمضان الماضى شاهدت مسلسلى "كلبش 3" لـ أمير كرارة، و"لأخر نفس" لياسمين عبد العزيز.





واستكملت، أما فى السينما فعجبنى جدا مؤخرا فيلم "الممر"، بصراحة شئ عبقرى أداء ممثلين وإخراج متميز، وكمان إمكانيات وتصوير وكل شئ مميز يؤكد إن لدينا سينما متطورة، وأتمنى تكرار هذه التجربة بالتحديد، كمان شاهدت مؤخرا فيلم "الضيف" لـ خالد الصاوى وعجبنى الفيلم.