شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يفاجئ طفلا من عشاقه بالزيارة فى منزله لدعمه فى أزمته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم تامر حسنى طفلا صغيرا يدعى يوسف بالزيارة فى منزله، بعدما علم برغبة يوسف فى سماع صوته، لمساعدته فى مشكلة كان يعانى منها، أثرت على معنوياته، وهو الأمر الذى اعتاد عليه النجم تامر حسنى، خلال السنوات الماضية، ففى أكثر من مناسبة استجاب لطلبات أطفل وكبار حاولوا الوصول إليه ليفاجئهم.



تامر حسنى فى منزل الطفل يوسف



تامر حسنى

القصة بدأت حينما تلقى تامر حسنى نداء من إحدى صديقات والدة يوسف، والتى طالبت فيه تامر بأن يرسل له رسالة صوتية ليرفع من روحه المعنوية، بسبب المشكلة التى كان يعانى منها، وحينما علم تامر بالقصة كاملة، أصر على مفاجئة يوسف بزيارة فى منزله، مع هدية بسيطة، وهو ما ساعده فى تجاوز أزمته.



تامر والطفل يوسف



يوسف يستقبل تامر حسني

ويظهر تامر حسنى في الفيديو، والأم تفتح له باب الشقة، ويجد يوسف أمامه، والذى أصابته صدمة وذهول من رؤية تامر حسنى، وعانقه، وقال تامر خلال الفيديو "يا عم أنا سمعت إنك بتحبنى فقولت لازم أجيلك"، وظل تامر يداعب يوسف الذى لم يستطع الكلام من الصدمة، وتابع "اتقالى سجل بس فويس بصوتك فقولت لا لازم أروحله".

حالة يوسف النفسية تحسنت بعد زيارة تامر حسنى له، حيث انتشر فيديو على السوشيال ميديا بالواقعة، وظهر سعيدا بالواقعة.

الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لتامر، وفاجأ فتاة قعيدة على كرسي متحرك في إحدى حفلاته بتونس تدعى آمنة ومن شدة حبها ظلت تحاول الوقوف حتى وقفت للحظات و ظل هذا الموقف حديث الصحف التونسية لفترات طويلة، حيث يحرص تامر دائما على التواصل مع جمهوره بشكل مباشر، وكذلك يظهر بقوة في العديد من الحالات الإنسانية.