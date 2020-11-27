فيديو| فريق عمل "عروس بيروت" يحتفل بعيد ميلاد ظافر العابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل فريق عمل مسلسل "عروس بيروت"، بعيد ميلاد الفنان التونسي ظافر العابدين، وفاجأوه بكعكة عيد الميلاد خلال كواليس المسلسل.

ونشر "ظافر"، فيديو الاحتفال عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "احتفالات كبيرة وصاخبة بعيد ميلادي".

وظهر في الفيديو الذي نشره كل من الفنانين: جو طراد، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، فارس ياجي.

مسلسل "عروس بيروت"، بطولة ظافر العابدين، تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي.