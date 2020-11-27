بالفيديو| ابنة أصالة تسقط أرضًا أثناء التزلج على الجليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: سقطت شام ابنة الفنانة السورية أصالة أثناء التزلج على الجليد، وشاركت جمهورها ومتابعيها عدد من الفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام". وفي أحد الفيديوهات سقطت شام واصطدمت رأسها بالحاجز المحيط بمنطقة التزلج، ولكنها اكتفت بنشر الفيديو دون توضيح حجم الإصابة. شام الذهبي هي ابنة أصالة الكبرى، وتعمل كطبيبة جلدية متخصصة بالتجميل والعناية بالبشرة.

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