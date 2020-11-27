التفاصيل الكاملة لحفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة "المواهب الذهبية"

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حفل ختام و توزيع جوائز الدورة الثالثة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم"، برئاسة الدكتور محمد عبدالغني، وذلك فى السابعة مساء الأحد 29 نوفمبر بمسرح الجمهورية.

وقال الدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع الصندوق، أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وأضاف أنه تقدم للمسابقة هذا العام "300 متسابق" من مختلف محافظات مصر منها: القاهرة، الجيزة،

الإسكندرية، بورسعيد، السويس، الفيوم، الشرقية، المنصورة، قنا، المنيا، سوهاج، الأقصر، الغربية، القليوبية، مطروح، جنوب الوادي، والجديد في هذا الموسم مشاركة طلبة الجامعات المصرية منها: جامعة الأزهر، جامعة جنوب الوادي، جامعة عين شمس، جامعة قنا، وجامعة المنصورة.

أعربت الدكتورة هادية صابر، نائب رئيس الجمعية، عن سعادتها للتعاون بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، وأضافت أن المسابقة هذا العام تم تنظيمها فى ظروف بالغة الصعوبه في

ظل جائحة كورونا ، تم اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية كافة أثناء أعمال لجنة التحكيم.

وتابعت: " ضمت مجموعة مميزة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الغناء، برئاسة الدكتور مصطفى محمد، رئيس قسم الغناء الأوبرالي بالكونسرفتوار، وعضوية: الدكتور نسرين رشدي، وكيل معهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، الدكتور سحر أمين، الأستاذ بقسم الأداء بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتور سماح إسماعيل، أستاذ الغناء العربي والموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتور مدحت عبدالسميع، أستاذ الموسيقي العربية وآلة الكمان بالمعهد العالي للموسيقى العربية، الدكتور علاء فتحي، أستاذ التأليف والنظريات بالمعهد العالي للموسيقي العربية، د. أحمد محمد عبدالله، مدرب الأصوات ومحفظ التراث بدار الأوبرا".