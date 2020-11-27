فيديو مرعب.. لحظة انقضاض نمر على رجل في بلدة هندية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 27 دقيقة

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لحظة انقضاض نمر عملاق تسلل إلى بلدة هندية، على رجل ورميه في حفرة عميقة، بينما فرّ آخرون كانوا في المكان.

وهاجم النمر البنغالي الذي يعتقد أنه هرب من محمية طبيعية، عشرات الأشخاص، وتسبب بإصابة اثنين منهم بإصابات بليغة.

وحسبما ذكر موقع “تايمز ناو” الإخباري الهند، فإنه لم يتم الإمساك بالنمر على الفور بحسب مسؤول الغابات في بلدة تيزبور، بي سيفاكومار.

ويعتقد مسؤولون أن يكون النمر قد هرب من حديقة كازيرانغا أو ناميري الوطنية، علما أن الهند تعد موطنا للغالبية العظمى من النمور البرية، حيث تمّ إحصاء وجود أكثر من 3 آلاف من هذا الحيوان العام الماضي، بحسب “سكاي نيوز”.