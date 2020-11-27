تراند اليوم : إبنة أصالة بين يد الله .. إصابة بالرأس وجروج بالجسم – إتفرج

سقطت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري أثناء تزلجها على الجليد بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت شام الذهبي عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على Instagram مقطع فيديو أوح لحظة سقوطها واصطدام رأسها بالحاجز المحيط بالجليد بمدينة الألعاب التي كانت تتواجد بها.

كان الفنان جو رعد قد كشف في تصريحات صحفية أن شام انفصلت عن خطيبها مثلما أخبرته أصالة حينما سئل عن موعد الزفاف.

يذكر أن شام أعلنت ارتباطها العاطفي من قبل عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الخاص على Instagram بنشر صورًا لمجموعة من الفيديوهات والصور لهدايا عيد ‏الحب التي قدمها لها حبيبها الذي يعمل كطبيب جلدية، وكتبت على أحدها: “هذا هو أفضل عيد حب، الكلمات لا تستطيع وصف كم أنا ‏سعيدة الآن، شكرا لك” وعلى صورة أخرى كتبت: “بحبك خليك للأبد عيد حبي”.‏

كما ظهر الثنائي سويًا خلال حضورهما إحدى الحفلات الغنائية بمناسبة عيد الحب.‏

شام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري وتعمل كطبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة وتتمتع بشهرة واسعة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورها مع والدتها وعملها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.‏