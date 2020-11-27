تراند اليوم : كورونا يضع نيكول سابا بين خيارين – إتفرج

طرحت الفنانة نيكول سابا سؤالًا غريبًا على متابعيها حول فيروس كورونا واللقاح المفترض طرحه للعلاج.

ليست الكمامة فقط.. نصائح نيكول سابا للجمهور بشأن كورونا

ونشرت نيكول سابا صورة الأسد “ليو” الشعار التجاري لشركة الإعلام الأمريكية “مترو جولدوين ماير” في وضع التصوير الإجباري، وكتبت معلقة: “برأيي عم بحطّوك قدام خيارين أضرب من بعض، يا بتاخد اللقاح وبتموت إذا متل ما يقال المخطّط بدو يخفّف عدد البشرية، يا بكون مخطّط حتى تخاف من اللقاح وما تاخده وتموت من كورونا وتداعياته.. أنتو شو بتختاروا”؟ وأتبعت تساؤلها بهاشتاج كورونا مؤامرة كونية.

يشار إلى أن نيكول سابا عرض لها في رمضان 2020 مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة” على قناة “روتانا دراما” مع باسم ياخور، كاريس بشار، طوني عيسى، وكران مرتجى، مي صايغ، ومن تأليف نور شيشكلي، إخراج هشام شربتجي، إنتاج مارس ميديا بروداكشن.