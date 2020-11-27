تراند اليوم : أغرب شبكة .. بشري تطلب ” قبرا ” من خطيبها عوضا عن الذهب والماس

فاجأت ​الفنانة المصرية بشرى​ الجمهور بكشفها عن الشبكة التي طلبتها من خطيبها ​سالم هيكل​ الذي فاجأها بطلب يدها للزواج خلال الدورة الماضية من ​مهرجان الجونة السينمائي​، مشيرةً إلى أنها طلبت منه أن يشتري لها قبراً.

وأضافت في تصريحات صحفية أن المقربين منها إستغربوا طلبها هذا، ولكنها مقتنعة بأن الإنسان عليه أن يفكر بآخرته كما يفكر بحياته اليوم، وأوضحت أن طلبها هذا لا يعني أنها متشائمة، وإنما هو تأكيد على مدى صدق علاقتهما، فهي تريد أن تكمل حياتها معه حتى النهاية، وإما تسبقه هي إليها أو يسبقها هو إليها.

وعن علاقتها بخطيبها، قالت بشرى أنه يعرفها جيداً وعلاقتهما كانت منذ الطفولة، وأن ما يقال عن أنها أكبر منه بست سنوات ليس صحيحاً، مؤكدة أنهما في نفس السن، وتريد أن تكمل حياتها معه إلى الأبد.