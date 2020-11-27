شكرا لقرائتكم خبر عن زى الملايكة بجناحات.. هيدى كرم تطل بالأبيض × 6 صور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة هيدي كرم متابعيها من خلال فوتوسيشن جديد ظهرت فيه بإطلالة بيضاء تماماً، حيث أطلت فيها بصورة مميزة من خلال 6 صور ما إن نشرتها حتى تلقت ردود فعل إيجابية من خلال التعليقات ممن أثنوا على الصور بشكل كبير، وأشادوا بها بتعليقات من عينة "ملاك، وزى الملايكة".



هيدي كرم

من ناحية أخرى قالت الفنانة هيدى كرم فى وقت سابق إن الأفكار الملهمة التى تأتى فى ذهن الإنسان تكون فى وقت معين، ومن بين تلك الأوقات عندما يكون الشخص يقود السيارة لفترة طويلة، أو عندما يكون سرحان أو تحت الدش.



هيدي



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وأضافت خلال برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON E، أن هذه الأماكن يكون فيها الإنسان قد تحرر من التفكير الواعى، وذهنه يكون هادئ ولا يبذل مجهود ذهنى أو عضلى فى هذه الأماكن.

وتابعت أنه عندما يكون الإنسان سرحان أو تحت الدش يكون لديه ثبات وراحة عضلية، وبالتالى يحدث راحة للمخ وينتقل العقل إلى منطقة التفكير غير الواعى وهنا تأتى الأفكار الإبداعية، متابعة: "سقراط كان يمشى لمسافات طويلة".

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.