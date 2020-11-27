إيرادات الخميس.. "Hard kill" يحتل الصدارة و"the call" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الخميس 26 نوفمبر، فيلم "Hard kill"، بعد تحقيقه 51 ألفًا و399 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم"Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 39 ألفًا و347 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Fatman" محققًا 30 ألفًا و123 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "Honest thief" محققا 24 ألفا و806 جنيهات.

ذهب المركز الخامس لفيلم الجريمة "the call" محققًا 20 ألفا و690 جنيهًا، أما المركز الخامس فحصل عليه فيلم "Tenet" وحقق 19 ألفا و742 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 17 ألفا و757 جنيها.

جاء في المركز الثامن فيلم "freaky"بعد تحقيقه 15 ألفا و954 جنيها، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "The War with Grandpa" والذي حقق 10 آلاف و115 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "come away" وبلغ إيراده 8 آلاف و320 جنيها.