رانيا محمود ياسين تطلب من الجمهور الدعاء لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
طالبت الفنانة، رانيا محمود ياسين، الجمهور بالدعاء لها، إذ تمر بفترة صعبة، بحسب تعبيرها.
ونشرت "رانيا"، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مساء الخير أصحابي الحلوين، بقالي كتير ما سلمتش بنفسي عليكم، ادعولي أعدي الفترة الصعبة دي، دعواتكم".
جدير بالذكر أن رانيا، فقدت والدها الفنان محمود ياسين قبل أكثر من شهر تقريبًا، إذ رحل عن عالمنا 14 أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
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