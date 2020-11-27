نادين نجيم تتصدّى للهجوم عليها: “أتمنّى أن يكون كلامي نقطة تنهي هذا الجدل”

متابعة بتجـــــــــــرد: منذ الإعلان عن مسلسل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجديد والذي يحمل عنوان “صالون زهرا”، وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن اسم النجم الذي سيشاركها البطولة. إلا أنّ الجدل أخذ منحى متزايداً بعدما ذُكِر اسم الممثل السوري سامر إسماعيل كمرشح للبطولة، وهذا ما دفعَ البعض إلى التعليق هجومياً عليها بأسلوب لم يخلُ من التنمّر.

وهذا ما دفع بنجيم للرّد عبر منشور طويل في حسابها الرسمي على “إنستغرام”، موجّهة كلامها للذين تعرّضوا لها بالهجوم، موضحة أنّ ما وصلت إليه اليوم هو نتيجة نجاح ومثابرة وجهد كبير وليس اتكاءً على جماهيرية ممثل آخر أو موهبته أياً كانت جنسيته.

وتابعت نجيم أن المهنة تتسع للجميع، ولكن القوي والمجتهد هو من يتابع في حضوره واستمراره عاماً تلو الآخر، موجّهة الشكر لكل من تعاونت معهم، فمعادلة النجاح بحسب نجيم تحتاج لشركة إنتاج محترمة وشريك ناجح.

وسخفّت نجيم من الطرح القائل بأن “في حدا بالغصب بيقدر يصنع نجاح حدا إذا ما كان بيستاهل”، وعلّقت على ذلك بأنّ الادعاء لو صح لكان نجح الجميع في كل المجالات.

وطالبت نجيم في نهاية المنشور بالتوقف عن اللعب على هذا الوتر من قبل بعض المغردّين تجنباً لإحداث حساسيات تبدأ على صفحات التواصل الاجتماعي ولا يعلم أحد أين تنتهي.

واضطرت نجيم لإضافة تعليق جديد على منشورها بعد عدم توقف الحملة المسيئة في حقها، فكتبت: “غريبة الناس، كأنها لم تقرأ ما كتبت! قلت أفتخر بكل من عملت معه و النجاح يحتاج إلى دعم من فريق وشريك وشركة! ما معنى هذا الكلام؟ هل أكون ناكرة للجميل أو أتجاهلت النجوم أو الفريق أو المخرج؟ غريب كيف تفهمون وتفسرون الأمور! أنتم من لا يريد إعطاء حق لتعب الناس وتنكرون تعب الناس! كلامي كان واضحاً، إلا اذا بدكم تعملوا بالقوة مشكل”.