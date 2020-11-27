أماني السويسي تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة.. ومن هي الفنانة التي تتمنى الغناء معها؟

متابعة بتجــــــــرد: حدثت الفنانة التونسية أماني السويسي عن تجهيزاتها للأعمال المقبلة، خصوصاً فيديو كليب أغنية “فوبيا”، مع المخرج عادل سرحان في دبي.

وشفت أماني في لقاء مع مجلة “روتانا”، عن أحدث أخبار قضية الاعتداء عليها، من قبل متعهد حفلات. وإلى نصّ الحوار.

ماذا تحضرين للفترة المقبلة؟

أحضر لأغنيتي الجديدة “فوبيا” التي ستكون باللهجة المصرية، وستكون مختلفة بشكلٍ كبير. وأتكلم هنا عن اختلاف ملحوظ في الكلمات واللحن والتوزيع، وسيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب أيضاً.

ما هو طابع هذه الأغنية؟ رومانسي أو دراما؟

هذه الأغنية مختلفة في طابعها، فهي لا تحمل أي مضمون رومانسي أو درامي، لكنها أقرب إلى الأغنيات المليئة بالفرح والبهجة، وبعض الجنون أيضاً، بالإضافة إلى التحدي، وهي من كلمات الشاعر الغنائي رمضان محمد، وألحان شريف بدر، والتوزيع الموسيقي لتميم.

أماني السويسي .. أتمنى الغناء مع هذه الفنانة

لو كنت تعيشين في عصر الزمن الجميل، مع من كنت تتمنين الغناء؟

لدي مطربات كثيرات مفضلات من زمن الفن الجميل، فجميعهن مبدعات، لكنني أشعر أن المطربة أسمهان هي الأحب إلى قلبي. وأرى أنني قريبة من صوتها وأدائها.

هؤلاء أكبر الداعمين لي

من هم أول أشخاص تستشيرينهم في اختيار أعمالك؟

الأشخاص الذين ألجأ إليهم من أجل النصائح والمشورة في جميع أعمالي، وفي حياتي العامة، هما أمي وزوجي، وهما دائما الانتقاد إذا أخطأت، لا يجاملونني، من أجل تحسين مسيرتي الفنية والحفاظ على نجاحي.

تعرفوا إلى أماني السويسي

ما هي المتاعب التي واجهتك في عملك في الفن حتى الآن؟

واجهت صعوبات بالتأكيد في حياتي الفنية. لكنني لا أحب أن أذكر شيئاً بعينه، إلا أنه من الطبيعي لأي فنان أو مطرب أن يعاني من عقباتٍ كثيرة في حياته حتى يصل إلى هدفه.

كيف تقضين وقت فراغك؟

قضاء وقت الفراغ، والذي يكون قليلاً جداً بسبب انشغالي الدائم ما بين الغناء والمسرح، يكون في الخروج مع صديقاتي وزيارة العائلة وقضاء وقت ممتع معهم.

ما هي الرياضة المفضلة لك؟

رياضتي المفضلة هي الكرة الطائرة.

ما هي هواياتك الأخرى بخلاف الغناء والتمثيل؟

إلى جانب الغناء والتمثيل أهوى الرسم وفن المكياج.