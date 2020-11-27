طفلة “ما وراء الطبيعة”: لم أتوقع أن أصبح أشهر طفلة في مصر

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الممثلة الطفلة، التي جسدت دور شيراز في مسلسل “ما وراء الطبيعة”، عن بعض كواليس عملها في المسلسل، الذي يعد تجربتها الثانية في الرعب، بعد فيلم “ريما”.
وتحدثت الطفلة في لقاء مع مجلة “روتانا” عن مشاعرها تجاه المسلسل الذي أحدث ضجةً وجدلاً بين رواد السوشيال ميديا، وعن دورها الذي حوّلها إلى رمزٍ للرعب، على الرغم من ملامحها البريئة. وإلى نصّ الحوار.
“أنا شيراز .. تحبوا تلعبو معايا؟”
هل توقعت النجاح الكبير الذي حققتِه في مسلسل “ما وراء الطبيعة”؟
توقعت أن يتفاعل الناس مع الشخصية وأن يحبوا شيراز التي تبحث عن أحد يلعب معها.
لكنني لم أكن أتوقع أن تصبح أشهر طفلةٍ في مصر، وأن أتصدر البحث في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يشعر المشاهد بالخوف والرعب منها.
كيف كانت ردة فعل الناس تجاه دورك؟
لم يكن هناك فرصة كي أخرج كثيراً وألمس ردود أفعال الناس حين يرونني، لأنني دخلت بعدها مباشرةً في تصوير عملٍ آخر.
هل شعرت أنتِ بالخوف من مشاهد الرعب في المسلسل؟
الكواليس كانت لطيفة جداً، لذلك لم تكن المشاهد مخيفة بالنسبة إلي.
إلا أنني في البداية استغربت المكياج الذي كنت أضعه؛ لأن شكله كان مخيفاً، لكن مع تكرار وضعه طوال فترة التصوير، اعتدت عليه ولم أعد أخاف منه.
أمي هي الداعم الأكبر
من هو أكثر شخصٍ دعمك وراء الكواليس؟
كانت والدتي وشقيقتي معي دائماً، وفي العادة يساعدنني أيضاً كي أفهم وأحفظ الدور جيداً، بالإضافة إلى دعم بعض الأصدقاء.
ما هي أبرز التعليقات التي قالها الأصدقاء لك؟
أصحابي يقولون لي: “مش عارفين ننام منك ياشيراز”، و”بقينا نشوفك في الحلم”.
ما الدور المقبل الذين تتمنين تقديمه؟
أتمنى أن أجسد كل الشخصيات، المهم أن يكون الدور جميلاً ومناسباً.
ريم عبد القادر .. أحب أن أعمل مع هؤلاء
من الممثل أو الممثلة المفضلين بالنسبة إليكِ؟
أحب كل الممثلين الذين عملت معهم، مثل الأستاذ أحمد أمين، هاني سلامة، محمد إمام، علي ربيع، مصطفى خاطر، ودرة وكثر غيرهم.
ما هي مشاريعك المقبلة؟
حالياً أصور مسلسل “إلا أنا”، حكاية “أول السطر” مع درة، وسيصدر فيلم لي ربما يكون قريباً جداً.
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