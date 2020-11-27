أحمد حلمي ومنى زكي.. أسباب جعلت قصة حبهما الأجمل في الوسط الفني

متابعة بتجــــــــــرد: يجذب الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي أنظار الجميع بمجرد ظهورهما سوياً. ويقترن اسم كل منهما بالآخر في كل المناسبات. على الرغم من أنهما لم يشتركا في أي عملٍ فني منذ زواجهما.

ويُنظر إلى قصة حبهما التي تكللت بالزواج قبل 18 عاماً، على أنها واحدة من أجمل الحكايات الرومانسية في الوسط الفني. وتزخر حياة النجمين بالكثير من المواقف، ما بين نجاحاتٍ وكبوات، جعلتهما مثالاً أعلى للكثيرين.

اكتشفوا معنا الأسباب التي جعلت قصة حبهما، من أجمل قصص الوسط الفني.

أحمد حلمي ومنى زكي .. البداية من الصفر

يتحدث هذا الثنائي عن تفاصيل علاقتهما في الكثير من المقابلات الإعلامية.

وعن لقائهما الأول، قال حلمي إنهما “تقابلا بعد ترشيحه للمشاركة في عملٍ مسرحي، ليفاجأ بوجودها ضمن فريق العمل”.

منذ ذلك اليوم، شهدت علاقتهما الكثير من التطورات. وأصبحا صديقان، وتقاربا كثيراً. وخلال هذه الفترة سعى أحمد للفت نظر منى، وإثارة إعجابها بشتى الطرق، حتى تمكن من مصارحتها أخيراً.

ومن المواقف الطريفة التي يذكرها الثنائي، إرساله باقة زهور يومياً إلى منى في جنوب أفريقيا، حيث كانت تصور مشاهدها في فيلم مافيا. إلا أنها لم تلتفت لأيٍ منها، فهي كانت تتلقى عشرات الباقات يومياً. لكنها في النهاية، وافقت على الزواج منه.

دعم لا ينتهي يقدمه كلٌ منهما للآخر

لا يتردد أي من هذا الثنائي المميز في الوسط الفني، في إظهار الدعم الشديد للشريك خلال مختلف المناسبات والمواقف. ويذكر المتابعون الكثير من التغريدات والتدوينات التي كتبها أحدهما للآخر، بعد نيله تكريماً، أو في أعقاب صدور عملٍ فني جديد.

ويكتب حلمي دائماً الكثير من العبارات الرقيقة احتفاءً بنجاح زوجته. وكان من بينها ما كتبه بعد تكريمها في مهرجان أسوان لسينما المرأة قبل عامين. قال حينها إن “التكريم للفنان أمر رائع، ولما تكون معجب بيه بتفرحله، إنما بقى لما تبقى بتحبه فسعادتك بتكون في تكريمه”.

كما حرص على تهنئتها على عرض فيلمها الجديد الصندوق الأسود الذي يشاركها بطولته محمد فراج ومصطفى خاطر. ولا ينسى الجميع كيف وقفا جنباً إلى جنب في مواجهة المرض أيضاً.

السيناريست تامر حبيب قال إن حلمي اكتشف إصابته بالسرطان، أثناء مرافقته لزوجته إلى ألمانيا، لتتعالج من إصابتها بفيروس نادر أثّر على مناعتها. وغيرت منى المكان الذي كان مقرراً أن تضع فيه طفلهما سليم، لترافق زوجها إلى أميركا ليتلقى العلاج.

المرح عنوان علاقة أحمد حلمي ومنى زكي

لا تخفى الروح المرحة التي تسيطر على علاقة منى زكي وأحمد حلمي على أحد. فهو أمر يظهره حديث أي منهما عن الآخر في أي لقاء، بخلاف بعض المناوشات التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظهورها الإعلامي الأخير، تحدثت منى عمّا وصفته بإبداعات حلمي في المطبخ، والتي يحرص على مشاركتها مع متابعيه على إنستغرام. فقالت زكي: “معرفش بيعمل إيه كل ما بخرج من البيت”.

ولعلّ الصداقة التي جمعت بينهما قبل ارتباطهما، والعلاقة الجيدة التي تجمعهما بعددٍ من نجوم جيلهما، كانت أساساً جيداً لروح المرح هذه.

الابتعاد بعلاقتهما عن السوشيال ميديا والإعلام

يعتبر هذان النجمان من القلائل في الوسط الفني، الذين فضلوا عدم مشاركة الكثير من تفاصيل حياتهما المشتركة على الملأ.

ولم يلحظ متابعيهما يوماً حدوث خلافٍ بينهما، ولم تنقل الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أي أخبار تتعلق بالسؤال حول استقرار زواجهما وعلاقتهما.

حتى أنهما لا ينشرا الكثير من الصور أو مقاطع الفيديو التي يظهر فيها أبناؤهما. ولم تظهر ابنتهما الكبرى ليلي إلا مؤخراً، بعد أن بدأت مشروعها الخاص، الذي سارت فيه على خطى والدها الموهوب في الرسم.