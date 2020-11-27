هؤلاء النجوم تزوجوا سرًا

متابعة بتجــــــــــرد: بقدر ما أصبح العالم مكشوفاً وعارياً بسبب السوشيال ميديا، لجأ الكثير من النجوم العالميين إلى ممارستهم حياتهم بعيداً عن عيون الكاميرات وثرثرات الإعلام وقرر بعضهم الزواج سراً ربما ليهنؤوا بأيام العسل والحب في خلوة أشبه بحكايات ألف ليلة وليلة.

اليوم نأخذكم في جولة لنتعرف إلى أبرز النجوم الذين تزوجوا سراً..

سكارليت جوهانسون وكولين جوست

في أكتوبر 2020، أعلنت صفحة Meals on Wheels عبر انستغرام أن النجمين الأميركيين سكارليت جوهانسون وكولين جوست عقدا قرانهما بسرية بعيداً عن الإعلام، وجاء في المنشور: “يسعدنا أن نعلن أن سكارليت جوهانسون وكولن جوست قد تزوجا خلال عطلة نهاية الأسبوع في حفل بسيط بحضور عائلتيهما وأصدقائهما المقربين، مع اتباع احتياطات السلامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ويرغب الثنائي من خلال زفافهما بالمساعدة في إحداث فرق لكبار السن الضعفاء في هذا الوقت الصعب وذلك من خلال الدعم والتبرع.

جون سينا وشاي شريتزاده

أكد موقع Us Weekly أن جون وشاي قد عقدا قرانهما بهدوء في تامبا فلوريدا بتاريخ 12 أكتوبر 2020. وذلك قبل يوم واحد من نشر الممثل والمصارع رسالة عبر تويتر تحدث فيها عن السعادة وقال: “سأكون سعيداً إذا حصلت على (س) فقط، هذه طريقة رائعة لبدء حياة كاملة قضيتها في مطاردة السعادة وعدم العثور على الفرح أبداً”.

الأميرة بياتريس وإدواردو مابيلي موتسي

تزوجت الأميرة البريطانية ورجل الأعمال بهدوء في الكنيسة الملكية في وندسور في يوليو 2020 وذلك بعد تأجيل زفافهما بسبب جائحة كورونا.

وحضر حفل الزفاف 20 شخصاً فقط من بينهم الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب وسارة فيرجسون والأمير أندرو.

يذكر أنه في مارس تم حظر حفلات الزفاف في إنجلترا بسبب جائحة فيروس كورونا، وفي يوليو تم السماح بإقامة حفلات تصل إلى 30 شخصاً.

صوفي تيرنر ونيك جوناس

تزوج جو جوناس وصوفي تيرنر سراً في حفل بسيط في كنيسة في لاس فيغاس في مايو 2019 بعيداً عن أعين الناس، ثم تبادلا عهود الزواج في احتفالية ثانية في يونيو من العام نفسه بحضور الأهل والأصدقاء.

وقال المغني خلال مقابلة إذاعية: “حسناً، كان هذا هو الجزء القانوني من الزواج. لذلك كنت أفكر هذا يوم مهم وسأحافظ على الخصوصية مثل أي شخص عادي وغير مشهور”.

كما كشف جو لاحقاً عن أن والدته ووالده، دينيس وبول كيفين جوناس عرفا بحفل ابنهما بشكل غير مباشر.