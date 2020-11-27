شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى: اعتذرت عن مسلسل "نسل الأغراب" لانشغالى بعمل آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نرمين ألفقى لـ"الخليج 365"، أنها اعتذرت عن مسلسل "نسل الاغراب"، الذى يقوم ببطولته النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها قدمت اعتذارها للمخرج محمد سامى نظرا لانشغالها بعمل آخر، وتابعت نرمين أنه يتبقى لها 3 أيام فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة الشهر المقبل، حيث تستأنف تصوير مشاهدها غداً الجمعة، ومن المقرر الن تنتهى من التصوير خلال الأسبوع المقبل .

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من ألفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين ألفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من ألفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

يشار إلى أن مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر،دياب، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد عبد الحميد، وأخرون، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى .