شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مليون شخص شاهدوا مسلسل The Crown عن العائلة المالكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت Netflix نجاحًا كبيرًا من خلال سلسلتها الرابعة من The Crown، وفى هذا السياق يدعي تقرير جديد حسب ديلي ميل أن 29 مليون شخص قاموا بتسجيل الدخول إلى خدمة البث المباشر لمشاهدة أحدث المسلسل الدرامي للعائلة المالكة The Crown، وذلك في الأسبوع الأول من إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر.

في حين أن الأرقام الرسمية لم تصدر بعد من قبل Netflix، فإن هذا الرقم المبلغ عنه يعني أن المزيد من الناس شاهدوا النسخة الدرامية من مغازلة الأمير تشارلز والأميرة ديانا أكثر من حفل زفاف الزوجين الواقعي في عام 1981.

وكانت قد كشفت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لمسلسل الدراما الملكية The Crown، عن مجموعة صور جديدة لأبطال العمل الدرامي اثناء ظهورهم في العرض الأول للموسم الرابع الجديد بعد سلسلة من التأجيلات تسبب فيها تفشي فيروس كورونا.

وظهر نجوم الموسم الرابع في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس، وهم على السجادة الحمراء من اجل حضور العرض الخاص الأول وللترويج للموسم الجديد.