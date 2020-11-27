شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غلق السينمات في ألمانيا وصناع Monster Hunter: الوضع مش آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مددت ألمانيا الإغلاق الجزئى للسينمات هناك بسبب فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر على الأقل، ما يعني أن دور السينما هناك لن تستأنف العمل قبل ذلك التاريخ، وحسب موقع deadline قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه من الممكن أيضًا أن تستمر القيود حتى يناير، ومن المقرر إجراء إعادة التقييم في 15 ديسمبر.

ومن المقرر أن يصدر فيلم Wonder Woman 1984 من Warner Bros في 23 ديسمبر، وبذلك لن يصدر فى ألمانيا.

وعلى الجانب الآخر قال مارتن موسكوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة Constantin Film التي تستعد لطرح Monster Hunter من بطولة ميلا جوفوفيتش، لـ Deadline، "أود أن أقول إنه من الآمن عدم إطلاق الفيلم في ألمانيا هذا العام...لكننا لم نتخذ هذا القرار بعد. والبلدان الأخرى مختلفة ".

ومن المعروف أن المملكة المتحدة وفرنسا مؤخرًا خططًا لإعادة فتح دور السينما في ديسمبر ، بينما عادت هولندا في أواخر نوفمبر في حين حققت آسيا نجاحًا كبيرًا فى عملية إعادة الافتتاح علي رأسهم الصين.