شكرا لقرائتكم خبر عن عرض Monster Hunter فى الصين قبل أمريكا بـ 3 أسابيع.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لـ فيلم Monster Hunter ، الذي تقدر ميزانيته نحو 60 مليون دولار، عرض الفيلم في الصين 4 ديسمبر المقبل، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من عرضه في الولايات المتحدة، حسب موقع variety.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم Monster Hunter، التريلر الرسمي الأول للعمل الفني، ما يعني تشوق جمهور الشاشة الكبيرة لمشاهدة عمل ضخم، وتم طرح التريلر بعد سلسلة من التأجيلات للفيلم التي توالت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أثر على تواريخ عرض الكثير من الأعمال السينمائية.

الفيلم الجديد هو خيالي ومن إخراج بول دبليو إس أندرسون،ويعتمد بشكل كبير على سلسلة ألعاب الفيديو التي تحمل نفس الاسم، ويتم إنتاجه بواسطة Impact Pictures و Constantin Film.

وكان قد تم إطلاق لعبة Monster Hunter في يناير 2018 وحققت أعلى البيعات حيث وصلت عائدتها إلى حوالى 7.9 مليون نسخة حتي مارس الماضى.

تغير موعد إصدار فيلم "Monster Hunter" في أمريكا الشمالية بشكل كبير مع استمرار حالة عدم اليقين بسبب جائحة فيروس كورونا، و تم تقديمه مؤخرًا لمدة أربعة أشهر الي أبريل 2021 ، ثم عاد مرة اخري للخلف وسيعرض بعيد الميلاد 25 ديسمبر.