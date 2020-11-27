محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

خضعت الفنانة منى زكي لجلسة تصوير جديدة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت "منى"، في الصورة بإطلالة كلاسيكية بالأبيض والأسود على طريقة نجمات الزمن الجميل.

من ناحية أخرى، يعرض لمنى زكي حاليًا في السينمات فيلم "الصندوق الأسود"، وشاركها البطولة كل من محمد فراج ومصطفى خاطر.

كانت هذه تفاصيل خبر من الزمن الجميل.. منى زكي تتألق في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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