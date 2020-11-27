شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله: بولاق الدكرور صنعتنى فنيا وكتبت شعر عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل النجم صلاح عبدالله ضيفا على برنامج لايت شو الذي يذاع على قناة الحياة وتقدمه المذيعة اميرة عدلي وردا على سؤال منها عن أول حب في حياته فتاة تدعي ناني وكتب لها شعر قال بالفعل دي واقعة حقيقة وهزتني واتأثرت فيها، مشيرا ان منطقة بولاق الدكرور هي التي صنعت نجوميتي الحقيقة وبدأت اكتب شعر وافكار واستعراضات مسرح وكتبت عن الناس الموجودة في بولاق.

وأضاف النجم صلاح عبدالله هناك أشخاص عاشروني في تلك الفترة حافظين شعر اكتر مني وفي حاجات ليست في ذاكرتي.

برنامج "لايت شو" يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس على فضائية الحياة الساعة العاشرة مساء، وتقدمه المذيعتان أميرة عدلى وآية غريانى، ويرأس تحريره شهندة عز العرب، ويتضمن البرنامج عدة فقرات في طياته، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلا عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها.

من ناحية أخرى يتبقى للنجم صلاح عبدالله يومين على الانتهاء من تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز وهند صبرى ويعتبر من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.