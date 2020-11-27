نسرين طافش تسخر من شائعات تطاردها: "صديق خيالي قادم من كوكب زحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
سخرت الفنانة السورية نسرين طافش من الشائعات التي تُطلق عليها من حين لآخر بشأن ارتباطها بثري خليجي.
وغردت "نسرين"، عبر حسابها بموقع "تويتر"، حول الأمر قائلة: "صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل، الذي أهداها هدية أخوية جزيرة في هونولولو، وسيارة تطير تجميع كوكب بلوتو".
وأضافت: "الفيلة طارو والسقف وقع ولسة في ناس غبية وناس بتستغبى، والمفتاح عند الحداد وبقرة بقرتكم أكبر من بقرة بقرتنا المهم أي إشاعة يخرب بيت غبائكم".
يذكر أن، نسرين طافش، شاركت مؤخرًا فى مسلسل "الوجه الآخر" قصة وبطولة الفنان ماجد المصري.
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