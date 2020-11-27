شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض: "تحت السيطرة" سبب تقديمى أعمال مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة جميلة عوض، إنها قدمت العديد من الأدوار المميزة وتعتبر ذلك توفيق من الله أو حظ أو كرم، ودائما عندما تكون الخطوة الأولى قوية مثل مسلسل "تحت السيطرة" التى قدمت فيه دور مميز وكان هناك مساحة كبيرة، أصبح ذلك أمر جيد وفى نفس الوقت يجبرك على إختيار أعمال على نفس المستوى فتوالت أعمال بعد ذلك وكانت على نفس المستوى وبالتأكيد كنت أرفض العديد من الأدوار الغير مناسبة أو لم تكن على نفس المستوى .

وتابعت الفنانة جميلة عوض أثناء لقائها مع والدتها راندا عوض ببرنامج "معكم" التى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على قناة cbc ، فى مسلسل "لا تطفىء الشمس" شعرت أن الدور مختلف وبالتأكيد كان السيدات تنتقضه بسبب أنها كانت خائنة وتحب شخص فى عمر والدها فكانت الدور مختلف وأحببته .

وعن فيلم "الضيف" قالت الفنانة راندا عوض أنها كانت ترفض أن تقص إبنتها جميلة شعرها فى الفيلم وطلبت منها أن تلبس باروكة ولكنها تفاجأت من خلال إستورى على الإنستجرام أنها تقوم بقص شعرها ، وتابعت الفنانة جميلة عوض أن دورها كان مختلف أيضا فى فيلم الضيف وكان معظم مشاهدها مع الفنان خالد الصاوى الذى يلبس الشخصية بمجرد دخوله المشهد وهذا ساعدها كثيرا فى التمثيل بالإضافة لأن علاقتها بوالدها تشبه لحد كبير علاقتها بخالد الصاوى فى الفيلم .