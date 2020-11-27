كان معيدًا بالجامعة ونصحه حلمي بكر باحتراف الغناء.. حكايات عامر منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يمر اليوم الموافق 26 نوفمبر الذكرى الـ9 لرحيل الفنان عامر منيب، الذي يعد أحد أبرز الفنانين الذين تمتعوا بسمعة طيبة في الوسط الفني، فضلًا عن صوته الذي عشقه الكثيرون.

وتزامنًا مع هذه المناسبة، نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن الفنان الراحل:

- من مواليد 2 سبتمبر عام 1963، بحي الدقي وينتمي لعائلة فنية فجدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب، ولديه 3 أشقاء هم جمال وأميرة وأمينة.

- تخرج عامر منيب في كلية التجارة عام 1985، وعُين معيدًا بجامعة عين شمس، إلا إنه قرر السفر من أجل الحصول على الدكتوراه من أستراليا والعمل بإحدى جامعاتها.

- بدأ عامر منيب بالفعل في تجهيز أوراق السفر، وفي أحد الأيام ذهب مع أصدقائه لتناول السحور، فالتقى بعدد من الفنانين والموسيقار حلمي بكر، وهناك طالبه زملائه بالغناء، فغنى أغنية "الفن"، للموسيقار الراحل محمد عبد لوهاب، ليحظى صوته بإعجاب الحضور، مما دفع "بكر"، بمطالبته بعدم السفر، وتنمية موهبته الفنية.

- طرح منيب أول ألبوماته عام 1990، وانتجه على نفقته الخاصة، وواصل الغناء حتى أصبح رصيده الغنائي يضم 12 ألبوما، وهم: لمحي 1990، ويا قلبي 1993، أول حب 1994، وعلمتك 1996، وفاكر 1999، وأيام وليالي 2000، ووياك 2001، والله عليك 2002، وحب العمر 2003، وكل ثانية معاك 2005، وحظي من السما 2008".

- حصل على جائزة أفضل فيديو كليب عام 2002، وأفضل مطرب ممثل عام 2003، وأفضل مطرب للشباب 2006.

- بخلاف الغناء قدم عامر منيب عدد من الأفلام السينمائية، هي: "كامل الأوصاف"، و"كيمو وأنتيمو"، و"الغواص" و"سحر العيون"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

- تزوج عامر منيب من خارج الوسط الفني، وأنجب ثلاث بنات، هي: "مريم، نور، وزينة"

- أحيا النجم عمرو دياب حفل زفاف عامر منيب، وانتشر فيديو من الحفل منذ فترة ظهر خلاله عامر منيب وهو يغني أغنية "ما بلاش نتكلم في الماضي".

- قال الملحن والمطرب عمرو مصطفى، إن الفنان الراحل عامر منيب هو من اكتشف موهبته في بدايته الفنية.

- قررت مريم ابنة عامر منيب تقديم أغنية والدها "عامل إيه في حياتك"، مرة أخرى بشكل جديد، وحولتها إلى دويتو بينها وبينه.

- في سنوات عامر منيب الأخيرة عانى من سرطان القولون، واستأصله بألمانيا وبعد رجوعه إلى مصر عاودته الآلام مجددًا.

- في مثل هذا اليوم عام 2011، توفي عامر منيب عن عمر ناهز الـ48 عاماً، ودُفن بجوار جدته الفنانة الراحلة ماري منيب.