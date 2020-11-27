تراند اليوم : لقاء نادر لـ”توفيق الدقن”يحكي تفاصيل واقعة ضربة لعساكر إنجليز.. إتفرج

برع الفنان توفيق الدقن في رياضة البوكس والتي كشف أنه استخدمها ذات مرة لضرب مجموعة من عساكر الإنجليز الذين حاولوا الاعتداء على مواطن مصري لخطف زوجته منه بالقوة.

وحكى توفيق الدقن في تسجيل نادر للصحفي يوسف خليفة في أواخر السبعينيات، قائلا: “استخدمتها ضد واحد وإحنا في نادي مختار، ومكانش مختار موجود، كان هو محتضننا في شارع جلال وكنا بنمارس البوكس عنده، ومكانش معايا رشدي ولا معايا حد، في خناقة حصلت وإحنا قاعدين”.

تابع توفيق الدقن: “كان في عساكر إنجليز ماسكين واحد معاه مراته عايزين ياخدوها منه فخرجنا إحنا والشباب اللي بتاع البوكس واللي بتاع الحديد إحنا والمجموعة بتاعتنا دي

وروحنا كان قدام سينما استوديو مصر، فاستخدمت البوكس حقيقي لدرجة إني حاسس إن خرشمت 4 ولا 5 حقيقي وإيديا الاتنين اتعورت”.

يُذكر أن توفيق الدقن حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1950. وبدأ حياته الفنية منذ أن كان طالبا في المعهد من خلال أدوار صغيرة إلى أن اشترك في فيلم “ظهور الإسلام” عام 1951.

التحق بعد تخرجه بالمسرح الحر لمدة سبع سنوات ثم التحق بالمسرح القومي وظل عضوا به حتى إحالته إلى التقاعد.

اشتهر بأدوار الشر وإن لم يخل أدائه من خفه ظل، وكان ناجحاً في أدوار اللص والبلطجي والسكير والعربيد إلى درجة أن بسطاء الناس كانوا يصدقونه فيما يفعله ويكرهونه بسبب تلك الأدوار.

