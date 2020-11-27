تراند اليوم : أفضل 5 أفلام خيال علمي بـ 2020.. إتفرج

إذا فكرت مليا ستجد أن عام 2020 يشبه أفلام الخيال العلمي، إذ ظهر فيروس الذي يهدد بقاء البشرية وحفل العام بأحداث غريبة فاقت الخيال أحيانًا.

ورغم قلة الأفلام العالمية التي صدرت هذا العام، بسبب فرض قواعد صارمة على التجمعات، خوفًا من فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلا أن البعض نجح في مقاومة الوباء، ومع نهاية العام نرصد أفضل أفلام الخيال العلمي التي صدرت هذا العام في التقرير التالي..

1- The Invisible Man

فيلم “الرجل الخفي”، بطولة إليزابيث موس، ويتناول قصة امرأة ينتحر زوجها السابق تاركاً لها مبلغاً ضخماً من المال، مما يجعلها تشتبه في حادثة الوفاة، وبعد سلسلة من الأحداث الغريبة، تقتنع أن زوجها يطاردها من الموت.

2- Tenet

فيلم “عقيدة”، بطولة جون ديفيد واشنطن وروبرت باتينسون، وإخراج كريستوفر نولان.

ويتناول الفيلم انضمام عميل مخابرات أمريكية إلى شبكة جاسوسية سرية تسافر عبر الزمن.

3- Synchronic

فيلم “متزامن”، بطولة جيمي دوران وأنتوني ماكي، ويتناول سعي محققي شرطة كشف غموض عقار مخدر جديد يؤدي إلى اختفاء أو موت من يتعاطاه.

4- Possessor

فيلم “بوسيسور”، بطولة أندريا رايزبورو، ويدور حول عميلة تابعة لمنظمة سرية تستخدم تكنولوجيا خاصة للسيطرة على عقول الناس وأجسادهم، من أجل تحريضهم على القيام بعمليات اغتيال لزبائن رفيعي القامة.

5- Bacurau

فيلم “باكوراو”، بطولة سيلفيرو بيريرا، ويدور في إحدى قرى البرازيل حيث يتوفى زعيم القرية، ومن ثم تشهد البلدة أحداثاً غريبة يتم تفسيرها على أنها محاولة كيان ما لتدمير القرية عن بكرة أبيها.



