تراند اليوم : شاهد – مصطفى الآغا يحرج حلا الترك على الهواء

تصدر اسم النجمة البحرينية، حلا الترك، تراند “غوغل” بعد ظهورها في “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا بحلقة مشوقة وكان معها الفنان اللبناني عباس جعفر .

وأثناء بث حلقة “صدى الملاعب” تم الترحيب بالفنانة من خلال نشر تقرير صحفي عن الفنانة الشابة عرض من خلاله محطات حياتها. وتداول نشطاء على وسائل تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه التقرير الصحفي الذي عرض خلال بث الحلقة ولاقى تفاعلا واسعا.

وعند سؤال مقدم البرنامج الإعلامي مصطفى الآغا، حلا الترك عن دراستها، وجه لها المذيع سؤالا طريفا على الهواء وكان السؤال:

” وين رح تحطي الفلوس لاحقا”، فردت الفنانة بكل عفوية:

” أنا مارح أتكلم”. وأكملت الفنانة كلامها بأن حلمها الوصول إلى هوليود.

الجدير بالذكر أن حلا الترك، مطربة بحرينية صغيرة بالعمر، مواليد 2002م. بدأت ظهورها في برنامج “ستار صغار” حيث عرض على قناة أبو ظبي عام 2009م وقد غنت للفنانة أحلام حينها.

عرف عن حلا الترك أنها كانت تحب الغناء والدندنة منذ صغرها وشاركت في العديد من برامج الهواة حيث فازت في أحد البرامج بالمرتبة الأولى لغنائها لأم كلثوم.